25 Gennaio 2022 15:18

Reggio Calabria, in via Longhi Bovetto vige una situazione di degrado e sporcizia a causa dell’abbandono dei rifiuti

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione da via Longhi Bovetto, periferia sud di Reggio Calabria, dove sono presenti metri e metri di rifiuti. In tutta la via c’è una situazione di degrado e sporcizia dovuta all’enorme quantità di rifiuti presenti. La zona è anche completamente al buio dal 22 giugno 2021, giorno in cui un incendio di rifiuti distrusse una cassetta dell’illuminazione pubblica e nonostante le ripetute segnalazioni, non è stata ancora ripristinata.