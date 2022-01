Reggio Calabria, danneggiato il presepe realizzato da ragazzi disabili della Coop. Libero Nocera: “gesto inqualificabile”

4 Gennaio 2022 14:16

Reggio Calabria, Associazione Nuova Solidarietà: “inqualificabile il danneggiamento al Presepe allestito dai ragazzi della Coop. Libero Nocera”

“Inqualificabile il danneggiamento al Presepe allestito dai ragazzi della Coop. Libero Nocera. Un’offesa alla città e a quanti nell’impegno sociale esprimono il massimo servizio ad una comunità sempre più lacerata”. E’ quanto denuncia in una nota l’Associazione Nuova Solidarietà. “E la ‘vandalizzazione’ del Presepe a Piazza Italia, purtroppo ne è un tangibile segno. Ma non ci arrendiamo alla deriva sociale che accompagna gli autori di un vile comportamento. Esprimiamo la nostra solidarietà ai ragazzi, e ai volontari della Cooperativa, consapevoli che il loro spirito di inclusività non si affievolirà, piuttosto si rinvigorirà grazie alla vicinanza della parte sana della città, che rappresenta la stragrande maggioranza”, conclude la nota.