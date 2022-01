Reggio Calabria, il Porto sarà chiuso ai visitatori: attivo il servizio di vigilanza e presidio dei varchi [FOTO]

10 Gennaio 2022 16:22

L’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ha preso la stessa decisione anche per gli scali di Messina, Milazzo, Tremestieri e Villa San Giovanni “al fine di impedire gli ingressi non autorizzati”

Il Porto di Reggio Calabria sarà chiuso ai visitatori. E’ questa la decisione presa dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, che così agirà anche per gli scali di Messina, Milazzo, Tremestieri e Villa San Giovanni. L’accesso alle aree sarà quindi consentito solo agli “addetti ai lavori”, “al fine di impedire gli ingressi non autorizzati all’area di sicurezza portuale e per prevenire ed impedire l’introduzione illecita, a bordo delle navi e degli impianti portuali di qualsivoglia dispositivo comunque potenzialmente pericoloso per la pubblica e privata incolumità”. Questa mattina si è tenuta una visita sul luogo alla presenza dell’Autorità, della Guardia Costiera e della Ksm, ovvero l’agenzia per la sicurezza che presterà il servizio a partire da oggi. Saranno anche state installate nei due ingressi i sistemi di sbarre automatiche. Come si apprende da una nota, l’accesso veicolare all’area portuale sarà consentito esclusivamente a: