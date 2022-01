1 Gennaio 2022 16:15

Reggio Calabria, Cordova (Gioventù Nazionale): “speriamo che la nostra amata città possa tornare a splendere e brillare come una volta, tornando ad essere fiore all’occhiello dell’intera Regione”

“Il Circolo “G.Almirante” di Gioventù Nazionale ci tiene a fare i più sinceri e profondi Auguri a tutti i Reggini per un 2022 ricco di soddisfazioni, politiche e personali. Speriamo che la nostra amata Reggio possa tornare a splendere e brillare come una volta, tornando ad essere fiore all’occhiello dell’intera Regione”. E’ quanto scrive in una nota Bernardino Cordova, Presidente del circolo “G.Almirante” di Gioventù Nazionale Reggio Calabria. “Ci auspichiamo di poter uscire al più presto da questa situazione di crisi che attanaglia l’Italia intera, potendoci finalmente scambiare baci e abbracci non più virtuali. A voi tutti i nostri più cordiali Auguri per un 2022 pieno di luce e serenità, “da oggi si ritorna a volare”, conclude la nota.