Reggio Calabria, controlli della Polizia Locale sul Corso Garibaldi: contestati 10 infrazioni per transito non consentito [DETTAGLI]

28 Gennaio 2022 19:45

Reggio Calabria, controlli della Polizia Locale. Deferite 10 persone per abuso edilizio una per guida in stato di ebbrezza ed una per occupazione abusiva di un locale comunale presso il lido

Nel mentre continua l’attività ordinaria della Corpo di Polizia Locale di Reggio Calabria, che registra purtroppo numerosi interventi per incidente stradale (gli ultimi questa notte con conducente in stato di ebbrezza, e stamattina), i nuclei specialistici negli ultimi due giorni hanno deferito in tre distinte attività 12 persone per abuso edilizio , occupazione abusiva di area demaniale e guida in stato di ebbrezza. Sempre sul fronte del controllo della circolazione stradale, di concerto con l’assessorato competente, sono stati intensificati i controlli sul Corso Garibaldi con circa 10 infrazioni per transito non consentito contestati in due giorni. I controlli continueranno ad ampio raggio col precipuo scopo di tutelare l’utenza debole della strada.