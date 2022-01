Reggio Calabria: consegnati ai ragazzi del Piria Ferraris Da Empoli 2.000 dispositivi di mascherine Ffp2

30 Gennaio 2022 11:22

Reggio Calabria: donate mascherine Ffps ai ragazzi del Piria Ferraris Da Empoli

Sabato 29 gennaio 2022, presso l’Istituto Tecnico Economico “R.Piria Ferraris Da Empoli” di Reggio Calabria, l’Istituto Nazionale Azzurro ha consegnato ai ragazzi speciali che frequentano la scuola, 2.000 dispositivi di protezione individuale Ffp2. Questa donazione, in base al numero dei studenti presenti all’interno dell’istituto scolastico, permetterà la copertura e la protezione per tutto l’anno.

“Un grazie particolare va ai nostri Membri I.N.A. Dott. Fabio Marchetti e all’Avv. Luigi Ficarola per essersi adoperati a reperire il materiale donato. Come Istituto umanitario cerchiamo di rispondere alle tante richieste che quotidianamente ci arrivano in maniera seria ed attenta”. Ha dichiarato il fondatore e presidente I.N.A. Cav. Dott.Lorenzo Festicini.

“Questo riusciamo a farlo grazie all’aiuto dei nostri membri che con spirito di servizio si adoperano per i fini che ci proponiamo” ha concluso il delegato regionale Antonello Dugo.

Piena soddisfazione ha espresso il Dirigente Scolastico Dott. ssa Anna Rita Galletta auspicando altre iniziative con l’Istituto Nazionale Azzurro volte a garantire un’offerta formativa sempre più ampia agli alunni dell’istituto.