Reggio Calabria, EsTrio in concerto alla Casa della Cultura di Palmi per la stagione musicale AMA Calabria

28 Gennaio 2022 14:59

EsTrio in concerto presso la Casa della Cultura di Palmi domani, sabato 29 gennaio, alle ore 18:00

Sabato 29 gennaio avrà luogo con inizio alle ore 18,00 presso la Casa della Cultura di Palmi il concerto di EsTrio formazione cameristica di livello internazionale composta da Laura Gorna (violino), Cecilia Radic (violoncello) e Laura Manzini (pianoforte). Il concerto, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è reso possibile dall’adesione di AMA Calabria al progetto nazionale Circolazione Musicale in Italia promosso dal CIDIM Comitato Nazionale Italiano Musica che rende possibile la presenza di grandi artisti anche nelle aree decentrate del paese. Sin dal suo esordio nel 2005, EsTrio si è immediatamente imposto all’attenzione del pubblico e della critica come una delle migliori formazioni cameristiche.

Ospite abituale delle maggiori stagioni concertistiche italiane ed estere, EsTrio ha anche eseguito gli integrali della musica da camera di Schumann e Mendelssohn e numerosi concerti solistici per Trio e orchestra. Da sempre attento al mondo femminile, EsTrio è impegnato nella valorizzazione delle compositrici ed ha anche preso parte alle celebrazioni per la festa della donna del Quirinale nel 2009, suonando alla presenza del Presidente Napolitano. Dallo stesso spirito è nata la collaborazione con il blog del Corriere della Sera “la 27a ora”, che l’ha reso anche protagonista di un cortometraggio. L’eclettismo e il desiderio di sperimentazione spingono EsTrio a collaborare anche con artisti provenienti da esperienze eterogenee, come la poetessa Maria Grazia Calandrone, la coreografa Antonella Agati, gli attori Sonia Bergamasco, Luca Zingaretti e Bustric. Il nome EsTrio nasce dalla fusione tra Es, mi bemolle tedesco, l’Es della concezione freudiana, e la parola Trio, che insieme evocano la consonanza con ‘estro’. EsTrio ha inciso per Fonè e recentemente pubblicato con Decca un CD dedicato ai Trii di Mendelssohn.

Nel concerto pensato per il sensibile e raffinato pubblico di Palmi EsTrio propone di Robert Schumann il Trio n. 1 in re minore per violino, violoncello e pianoforte, op. 63 e il Trio n. 3 in sol minore per violino, violoncello e pianoforte, op. 110 che presto saranno registrati per una importante etichetta internazionale. Ulteriori informazioni possono essere acquisite consultando il seguente link: https://www.amaeventi.org/evento/estrio-palmi22/