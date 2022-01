Reggio Calabria, Cgil in lutto per la morte di Riccardo Barbucci: “con le sue battaglie tutela è riuscito a raggiungere risultati importanti per tanti lavoratori”

23 Gennaio 2022 18:51

Reggio Calabria: la Funzione Pubblica CGIL in lutto. Ultimo saluto al sindacalista Riccardo Barbucci

“La notizia della dipartita improvvisa di Riccardo Barbucci ci colpisce e lascia tutti noi sgomenti ed increduli. Ci sono notizie che non vorremmo mai apprendere e questa certamente è una di esse. Figura importante per la FP CGIL, Riccardo ha ricoperto per più di 20 anni l’incarico di dirigente sindacale; più volte è stato componente di segreteria provinciale e presente in tutti gli organismi. Un uomo, un compagno fortemente convinto e sostenitore del ruolo più nobile del sindacato a servizio e a difesa dei lavoratori”. E’ quanto scrivono in una nota il segretario Fp Cgil Reggio Calabria-Locri, Francesco Callea ed il segretario regionale Fp Cgil Calabria, Alessandra Baldari. “Ha sempre sposato le cause più ostiche, non tollerava l’illegalità, le ingiustizie e le discriminazioni sui luoghi di lavoro, così come nella vita quotidiana. Per anni Responsabile degli Enti Locali ha girato in largo e lungo per la Provincia di Reggio Calabria sedendo ai tavoli di contrattazione dei vari Enti, difendendo gli interessi dei lavoratori con la sua tenacia, la sua caparbietà e la sua capacità di mediazione. Un punto fermo per la nostra O.S., un compagno di lunga esperienza sul campo, estremamente preparato e sempre pronto a condividere con le nuove leve e i lavoratori il suo sapere e le sue grandi competenze in materia di contrattualistica. Una persona sulla quale fare affidamento, estremamente riflessiva e al contempo dal temperamento combattivo, sempre pronto ad intraprendere nuove sfide, vivendo in prima persona i disagi lavorativi e sociali di chi si avvicinava alla CGIL. Amico di tante battaglie, con la sua attitudine alla tutela è riuscito a raggiungere risultati importanti per tanti lavoratori. Un Sindacalista che ha portato sicuramente prestigio alla FP CGIL, uno spirito libero e ribelle, sempre in prima linea e partecipe alla vita della nostra organizzazione. Nonostante fosse da pochi anni in pensione, il suo contributo è rimasto vivo e attuale nel ricordo delle compagne e dei compagni, che oggi unitamente alle segreterie FP Reggio Calabria – Locri e FP Calabria si stringono e partecipano al dolore della famiglia esprimendo il più vivo e profondo cordoglio”, conclude la nota.