Reggio Calabria, “Breve storia del fumetto”: il 21 gennaio 4° incontro con la professoressa Postorino

20 Gennaio 2022 11:42

Venerdì 21 gennaio il 4° incontro sul tema “Breve storia del fumetto ” con la professoressa Antonella Postorino

Con il 4° e ultimo incontro di approfondimento sul tema “Breve storia del fumetto”, conversazione della Prof.ssa Antonella Postorino, che si terrà venerdì 21 gennaio alle ore 16,45 presso la Sala Giuffrè della Biblioteca Comunale si conclude il ciclo di incontri e manifestazioni promossi nell’ambito del “Progetto De La Fontaine”, congiuntamente dal Comune di Reggio Calabria, dal Garante per l’Infanzia della Città Metropolitana, dall’Associazione Anassilaos e dalla Biblioteca Pietro De Nava con il patrocinio del Consolato Generale di Francia a Napoli. Laureata in “Architettura” e in “Storia e Conservazione dei beni architettonici e ambientali” presso la Mediterranea per oltre 20 anni la Postorino ha svolto attività di ricerca scientifica presso la medesima Università.

In qualità di borsista di ricerca, è stata titolare di numerosi contratti presso il Dipartimento DASTEC, con esperienze anche all’estero. Ha svolto attività di ricerca, presso il CE.RE.RE. (Centro Regionale per il Recupero dei Centri Storici Calabresi); con le qualifiche di dottore di ricerca, assegnista di ricerca e ricercatore a contratto, ha coordinato, presso il Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, le attività di ricerca del Laboratorio Regionale di Ricerca Scientifica applicata ai Centri Storici, per il trasferimento tecnologico e la sperimentazione di materiali costruttivi locali. Dal 2009 è Docente di ruolo di “Disegno e Storia dell’Arte” e “Arte e Immagine”.

Ha insegnato presso le scuole secondarie di primo e secondo grado. Ha ricoperto incarichi di Funzione Strumentale e collaboratrice staff dirigenziale. Attualmente è docente presso l’IC “Vitrioli-P. di Piemonte” di Reggio Calabria. Iscritta all’Ordine dei Giornalisti della Calabria, sezione pubblicisti, si occupa del settore arte, architettura e cultura. A parte le pubblicazioni di carattere scientifico in ambito letterario è autrice di racconti e romanzi e si diletta a sceneggiare soggetti in ambito cinematografico e fumettistico. Recentemente ha sceneggiato il fumetto “1970. I moti di Reggio Calabria”, con l’illustratore Marco Barone, in corso di pubblicazione.