23 Gennaio 2022 14:25

Reggio Calabria: Biesse consegna una borsa di studio di 1.000 euro intitolata ad Antonio Montinaro, martedì prossimo la presentazione dell’evento

Per il Trentennale DIA, iniziativa di Biesse da titolo “Per La Bandiera Uomini nel Coraggio e nella Bandiera”. “Nel corso dell’iniziativa dichiara la Presidente Nazionale Biesse Bruna Siviglia -Biesse in omaggio alle donne e agli uomini delle scorte nell auditorium che noi abbiamo intitolato ad Emanuela Loi donerà una borsa di studio di mille euro intitolata ad Antonio Montinaro capo scorta di Falcone ad un giovane studente meritevole dell’istituto scolastico Alberghiero per sostenerlo nel suo percorso formativo e professionale Tutti i dettagli Martedì 25 gennaio alle ore 16.00 presso Hotel excelsior conferenza stampa in presenza di Tina Montinaro di presentazione dell’iniziativa Per la Bandiera che di svolgerà il 26 gennaio ore 10.30 all’istituto Alberghiero di villa San Giovanni”.