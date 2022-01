Reggio Calabria, Atam chiarisce sull’obbligo di Super Green Pass: “ecco le regole per il trasporto pubblico e locale”

10 Gennaio 2022 14:16

Esenti dalla necessità di avere il Green Pass i minori di 12 anni e le persone esenti dalla campagna vaccinale muniti di certificazione medica

Entrano oggi in vigore le norme del nuovo dl che prevede l’estensione dell’obbligo di Green Pass rafforzato per diverse attività, fra cui i mezzi di trasporto pubblico e locale. A Reggio Calabria è l’azienda ATAM a fare chiarezza ed informa che, “viste le nuove disposizioni governative, per viaggiare a bordo dei nostri mezzi è OBBLIGATORIO il Super Green Pass (vaccinati o guariti) oltre naturalmente all’uso della mascherina di tipo FFP2.

ATTENZIONE, non è più sufficiente avere il free pass da tampone né indossare una mascherina chirurgica o di tipo “comunitario” sino a nuove comunicazioni. I passeggeri sprovvisti sono passibili di sanzione”.

Sono esenti dalla necessità di avere il Green Pass i minori di 12 anni e le persone esenti dalla campagna vaccinale muniti di certificazione medica. “Non togliete mai la mascherina FFP2 e non la abbassate per nessun motivo neanche, ad esempio, per telefonare. Sull’intera rete di trasporto ATAM, vengono effettuati ogni giorno controlli a campione a cura dei verificatori dei titoli di viaggio e delle forze dell’ordine. Eventuali nuove indicazioni emanate dal Governo sulle regole da adottare in materia di Green Pass e Tpl verranno tempestivamente comunicate”, si legge nella nota.