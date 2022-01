Reggio Calabria: era accusato di essere organico alla cosca Pesce, assolto imprenditore di Rizziconi

26 Gennaio 2022 18:28

È durata quasi otto anni l’ “odissea” di Giuseppe Franco, imprenditore di Rizziconi tratto in arresto nel 2014 nell’ambito del procedimento convenzionalmente denominato “Porto Franco”. L’uomo, accusato di essere organico – quale partecipe – alla cosca Pesce, era stato condannato dal GUP di Reggio Calabria e dalla Corte d’Appello del capoluogo. Ciononostante, l’imputato – difeso dagli Avvocati Luca Cianferoni e Massimo Leva, insieme al Prof. Giovanni Aricò – nell’estate del 2019 era riuscito ad ottenere dinanzi alla Corte di Cassazione l’annullamento della sentenza. Rinviato il processo presso la Corte d’Appello reggina, il Collegio si è oggi pronunciato assolvendo Giuseppe Franco per non aver commesso il fatto. Inoltre, è stata contestualmente disposta la revoca delle confische attualmente a suo carico. Soddisfazione è stata espressa dagli Avvocati Cianferoni e Leva, atteso che la statuizione, per un verso, “riconosce attenzione alle tematiche di diritto penale e tributario sollevate e, per altro verso, poiché si è finalmente concretizzata per Giuseppe Franco la possibilità di chiudere questa lunga ed incresciosa vicenda giudiziaria”.