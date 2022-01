Reggio Calabria, l’Assessore Calabrò replica: “concorso al Gom? Fantasiose supposizioni, risponderò nelle sedi legali”

7 Gennaio 2022 18:45

La risposta alle accuse di Giuseppe Minnella (Fiamma Tricolore) e Giuseppe Francesco Modafferi (Ancora Italia)

“Apprendo da organi di stampa alcune gravi ed infamanti accuse circa la mia partecipazione ad un concorso bandito dal GOM per assistenti amministrativi. Da quanto leggo risulterei vincitrice ed assunta presso il Comune di Reggio mediante procedura di scorrimento di graduatoria. La notizia è falsa e le fantasiose supposizioni circa una possibile illiceità della mia condotta sono già all’attenzione del mio legale per le determinazioni del caso. Ciò a tutela della mia immagine e del ruolo che ricopro”. E’ quanto scrive in una nota l’Assessore reggino Irene Vittoria Calabrò. Il membro della giunta Comunale risponde così alle notizie diffuse in un una conferenza stampa di questa mattina indetta da Giuseppe Minnella (Fiamma Tricolore) e Giuseppe Francesco Modafferi (Ancora Italia).