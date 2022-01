Reggio Calabria, assemblea online degli iscritti del Partito Democratico. Irto: “dobbiamo tornare tra la gente. Noi alternativi al Centro/Destra, non saremo mai la stampella di Occhiuto”

15 Gennaio 2022 17:45

Assemblea online degli iscritti Pd della Città di Reggio Calabria in occasione del Congresso regionale, Irto: “vogliamo tornare in piazza, parlare alla gente, aprirsi a tutti coloro che voglio dare un contributo di idee”

Si è svolta oggi pomeriggio, in modalità online, l’assemblea degli iscritti del Partito Democratico della città di Reggio Calabria in occasione del Congresso regionale che vede come unico candidato il consigliere regionale Nicola Irto. Nel corso della riunione, il futuro segretario regionale, ha presentato le linee politico-programmatiche della sua proposta. “Vogliamo tornare in piazza, parlare alla gente, aprirsi a tutti coloro che voglio dare un contributo di idee”, sottolinea Irto che prosegue “è ora che il Partito Democratico calabrese torni a eleggere la sua classe dirigente e ad avere la sua autonomia e la sua credibilità, serve un partito organizzato e per molti versi rigenerato. Non per rinnegare la storia, ma per assicurare di sapere interpretare una società complessa di cui il Covid ha aumentato le contraddizioni ed esasperato i problemi. Il Pd deve essere, innanzitutto più presente e l’impegno dei suoi quadri dirigenti e militanti deve essere percepito dal popolo democratico e dall’intera società calabrese anche lontano dai momenti elettorali. Un partito che abbia credibilità, visione e una idea di rigenerazione deve lavorare ogni giorno al suo chiaro progetto politico e così deve essere percepito”. “Il Pd – sottolinea- sarà chiamato ad essere una vera e autentica comunità politica, non più un insieme di gruppi, che finora si sono alleati o scontrati per interessi e senza un vero progetto politico”. “Con il congresso – rimarca Irto- non eleggeremo solo i nostri dirigenti, ma avvieremo un progetto di azione politica che avrà una “visione chiara di quella Calabria forte, onesta e coesa che vogliamo costruire nei prossimi anni”.

Domani si eleggeranno i delegati all’assemblea regionale del partito che dovrà essere convocata entro 10 giorni e che ufficializzerà l’elezione di Irto alla segreteria regionale.