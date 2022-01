Reggio Calabria: assemblea dell’A.S.D. SudTrek, eletto il Consiglio Direttivo e presentato il programma per il 2022

11 Gennaio 2022 10:42

Reggio Calabria: si è riunita in videoconferenza sulla piattaforma Zoom lo scorso sabato 8 gennaio l’ultima Assemblea dell’A.S.D. SudTrek diretta dal Presidente Vincenzo Fondacaro per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio 2022-2023

Si è riunita in videoconferenza sulla piattaforma Zoom lo scorso sabato 8 gennaio l’ultima Assemblea dell’A.S.D. SudTrek diretta dal Presidente Vincenzo Fondacaro per il rinnovo del Consiglio Direttivo per il biennio 2022-2023 e contestualmente è stato presentato il ricco programma elaborato per il 2022 dagli AE FIE (Accompagnatori Escursionistici della Federazione Italiana Escursionismo) Antonio Aricò, Saverio Gerardis e Dario Pratticò, che vedrà issare ben 55 volte la bandiera della SudTrek sui sentieri della nostra bella Italia. Nello specifico 24 escursioni saranno esclusivamente targate SudTrek, 5 si svilupperanno in occasione del Meeting FIE Calabria 2022, che la SudTrek si è aggiudicata di ospitare e organizzare a Gambarie dal 2 al 5 giugno, 12 saranno in partnership con Fare Verde Gruppo Reggio Calabria, 1, nell’ambito della IV Giornata dell’Amicizia, in partnership con le Associazioni Gente In Aspromonte, GEA, CAI, Un Posto di Calabria e The Greenstone di Messina, 13, invece, nell’ambito di Trekking for Serving… in partnership con il Kiwanis Club Apsias – Reggio Calabria con lo scopo di raccogliere fondi per realizzare attività benefiche. Il Presidente Vincenzo Fondacaro, dopo aver ripercorso velocemente le tappe della sua presidenza e ringraziato i membri del Direttivo Antonio Aricò, Michele Bova, Umberto Chillemi, Manuel Deidda, Teresa Famà, Letizia Riso e tutti i Soci che hanno contribuito fattivamente alla realizzazione delle attività della SudTrek, in particolare Saverio Gerardis, Amalia Lombardo, Lidia Morogallo, Dario Pratticò, Vincenzo Santoro e Totò Zinghinì, ha indicato Dario Pratticò quale suo naturale successore a ricoprire l’incarico per il biennio 2022-2023, per il suo indiscutibile cursus honorum in seno alla SudTrek, che lo ha visto nel 2011 fra i padri fondatori della stessa e per la sua ricchissima esperienza escursionistica. L’Assemblea ha così eletto all’unanimità Presidente Dario Pratticò esprimendo negli interventi di tutti i Soci presenti parole di approvazione e di sincera amicizia nei suoi confronti. Il neopresidente Dario Pratticò, dopo aver ringraziato l’Assemblea e il Presidente Fondacaro per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, ha indicato i componenti della squadra che lo coadiuveranno in questo biennio nella conduzione dell’A.S.D. SudTrek:

Vicepresidente: Vincenzo Fondacaro;

Segretario: Saverio Gerardis;

Tesoriere: Letizia Riso;

Responsabile Guide e Escursioni: Antonio Aricò;

Responsabile Logistica e organizzazione viaggi e pianificazione escursioni Lidia Morogallo.

L’Assemblea ha così eletto all’unanimità tutto il Consiglio Direttivo.