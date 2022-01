Reggio Calabria, allestimento di un punto vaccinale presso l’I.C. “Carducci-Da Feltre”

20 Gennaio 2022 15:46

Lunedì 24 e martedì 25 gennaio presso i locali della Scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre” di Reggio Calabria sarà allestito un centro vaccinale temporaneo. L’iniziativa rientra nell’ambito della campagna vaccinale “Open Vax School Day” promossa dalla Regione Calabria ed è rivolta agli studenti e al personale scolastico appartenenti agli Istituti Comprensivi di Reggio Calabria: “Carducci-Da Feltre”, “Lazzarino” Gallico, “Radice-Alighieri” Catona, “Falcomatà-Archi”, “Galilei-Pascoli” identificati dal Dipartimento di Prevenzione ASP di Reggio Calabria.

Al fine di agevolare l’iter organizzativo:

l’utenza interna dell’I.C. “Carducci-Da Feltre” (studenti e personale) potrà prenotarsi compilando il modulo disponibile ai seguenti link entro le ore 14:00 del 22 gennaio p.v.; https://forms.gle/8KorAHb4eSpqQeTr8 (per studenti)

https://forms.gle/abq32LmEXLypgXtW6 (per personale scolastico)

ai link si accede esclusivamente con l’account con dominio @iccarduccidafeltre.edu.it;

i soggetti esterni (studenti e personale di altre istituzioni scolastiche) potranno prenotarsi inoltrando una mail all’indirizzo di posta elettronica centro vaccinale@iccarduccidafeltre.it entro le ore 14:00 del 22 gennaio p.v., indicando i dati anagrafici e se interessati alla 1^, 2^ o 3^ dose di vaccino.

Il servizio di vaccinazione sarà fruibile dalle ore 15:00 nei seguenti giorni:

Ø Lunedì 24 gennaio 2022: fascia d’età 5-11

Ø Martedì 25 gennaio 2022: fascia d’età over 12

“Il giorno della vaccinazione è sufficiente esibire un documento di identità valido e la tessera sanitaria e/o il codice fiscale della persona che intende vaccinarsi. Per ottimizzare il processo di vaccinazione, si invitano gli interessati a scaricare dal sito web http://www.iccarduccidafeltre.edu.it i moduli allegati, compilarli, e portali con sé il giorno della vaccinazione, tuttavia sarà possibile anche compilarli in loco. Per quanto concerne l’ambito prettamente logistico, l’aspetto medico sarà garantito dall’ASP di Scilla, mentre le attività organizzative e gestionali saranno a cura dell’Istituzione scolastica. L’Istituto metterà a disposizione gli ambienti necessari per svolgere le diverse fasi di attività come da planimetria allegata. Al fine di garantire il buon esito della campagna vaccinale, si confida nella collaborazione delle comunità educanti operanti sul territorio nel promuovere l’iniziativa con ogni mezzo di comunicazione possibile”, scrive il dirigente scolastico, prof.ssa Sonia Barberi.