Reggio Calabria: alla Mediterranea il convegno “l’istruzione per l’affermazione della legalità”

24 Gennaio 2022 12:10

A Reggio Calabria, presso l’Università degli Studi “Mediterranea”, nell’ambito delle iniziative per la celebrazione del Trentennale della istituzione della Direzione Investigativa Antimafia, si svolgerà un convegno dal titolo “l’istruzione per l’affermazione della legalità”

Il 27 gennaio 2022, a Reggio Calabria con inizio alle ore 11.00, presso l’Università degli Studi “Mediterranea”, nell’ambito delle iniziative in programma per la celebrazione del Trentennale della istituzione della Direzione Investigativa Antimafia, si svolgerà un convegno dal titolo “l’istruzione per l’affermazione della legalità”.

Saranno invitati a partecipare, fornendo dei propri spunti di riflessione sul tema, oltre al Direttore della DIA Maurizio Vallone, il Direttore del Dipartimento Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università degli “Studi Mediterranea”, Prof. Daniele Cananzi, il Dirigente Tecnico-Coordinatore nazionale della Segreteria tecnica del corso Ispettivo del Ministero dell’Istruzione, Dr.ssa Flaminia Giorda, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Dr. Giovanni Bombardieri e il Rettore dell’Università degli Studi “Mediterranea” Prof. Santo Marcello Zimbone.