Reggio Calabria: al Teatro Cilea spettacolo dell’attore romano Marco Falaguasta, protagonista di un divertente one man show “Neanche il tempo di piacersi” [VIDEO]

19 Gennaio 2022 13:12

Sabato 22 Gennaio, al teatro “Francesco Cilea di Reggio Calabria, ad aprire l’anno nuovo dell’Officina dell’Arte del direttore artistico Peppe Piromalli, l’attore romano Marco Falaguasta, protagonista di un emozionante e divertente one man show “Neanche il tempo di piacersi”. Un racconto emozionante e divertente allo stesso tempo che catapulterà il pubblico negli indimenticabili anni ’80. “È uno spettacolo molto interattivo, nel quale chiederò al pubblico cosa ne pensa – afferma l’amato interprete Falaguasta -. Ci divertiremo e ci saranno momenti nei quali racconterò tanto di me. E’ una satira sociale che ci farà ridere ma anche, ci porterà a pensare da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, aggiunge il protagonista. Il teatro, la vita stessa è un continuo confronto e questo è quell’elemento che ci fa sentire meno soli e meno impauriti. Per vincere la paura bisogna dialogare. Questa terribile pandemia ci ha tolto tanto in questi due anni ma non possiamo permettere più che ci venga negata la possibilità di confrontarci, dare spazio alle nostre emozioni, vivere l’arte e i teatri. E allora, torniamo a sorridere e alleggeriamo questa tensione che ci rende cupi e tristi”.