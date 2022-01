Reggio Calabria: al Teatro Cilea la Befana Avis 2022 con Oreste Castagna di Rai YoYo 

6 Gennaio 2022 19:25

Castagna: “il messaggio avisino, a Reggio Calabria vivo e radicato, educa alla pace e alla solidarietà. Per questo lo abbiamo pienamente sposato”

Allegria e sorrisi al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria con Oreste Castagna, volto noto di Rai Yoto, tornato in riva allo Stretto per animare il consueto appuntamento che da tempo l’Avis comunale OdV di Reggio Calabria dedica alle figlie e ai figli di coloro che donano il sangue. L’evento, promosso con il patrocinio gratuito del Comune, è stato scandito da laboratori, storie e spettacoli di magia. Con Oreste Castagna, anche Blessing Evbauresem, Vera Vavassori e Giuliano Marini in arte Mago Tornadò. Poi la consueta consegna dei doni.

“Per me è un piacere tornare a Reggio, cuore pulsante dell’importante progetto Rosso Sorriso che ha prodotto un documento video che, grazie all’impegno di Mimmo Nisticò e di tutto il direttivo, ha fatto tappa anche qui e che sta girando in tutto il Paese allo scopo di promuovere il messaggio di solidarietà dell’Avis. Il linguaggio delle fiabe, che subito raggiunge bimbe e bimbi, è quello da noi prediletto per contribuire ad educare al dono e alla pace. C’è tanto bisogno di coltivare questi valori e noi siamo orgogliosi di poterlo fare anche accanto alla famiglia dell’Avis”, ha dichiarato Oreste Castagna. “Il 2021 è stato un anno particolarmente difficile in cui la pandemia ha condizionato anche la nostra attività, soprattutto quella molto preziosa condotta nelle scuole dove, solo nella seconda metà dell’anno, siamo potuti tornare a promuovere il messaggio di solidarietà dell’Avis. Grazie alla grande disponibilità di tante scuole secondarie di secondo grado e alla scuola Allievi Carabinieri abbiamo potuto chiudere l’anno con più di settemila sacche di sangue, con oltre quattrocento in più rispetto al 2020, altro difficile anno segnato dalla pandemia. Siamo stati così in grado, grazie all’impegno di tutto lo staff, di assolvere alla funzione di raccolta sangue da porre a disposizione del Grande Ospedale Metropolitano. In questa giornata di festa, dunque, non possiamo che ringraziare le famiglie per il supporto che non ci fanno mai mancare e augurare loro, grazie all’allegria di Oreste Castagna, un 2022 di serenità e salute, sempre al fianco dell’Avis”, ha dichiarato la presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, Myriam Calipari. “Dopo la tappa a Reggio Calabria, lo scorso maggio, del progetto Rosso Sorriso che anche come delegato Scuola del consiglio Nazionale avevo sostenuto, quello di Oreste Castagna è davvero un gradito ritorno. Siamo particolarmente orgogliosi di averlo ospitato nuovamente con la sua squadra e di aver potuto così offrire alle famiglie una mattinata di allegria. Il momento che attraversiamo è difficile ma sono proprio le persone come queste madri e questi padri, che venendo a donare, oltre che dare un esempio importante, contribuiscono ad una migliore sanità e alimentano speranza. Iniziamo così un nuovo anno, con l’auspicio che sia foriero di salute e di solidarietà“, ha concluso Mimmo Nisticò, consigliere nazionale Avis.