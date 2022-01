Reggio Calabria: “Viva viva la Befana!”. Da Santa Caterina a Chianalea, quanti dolci e sorrisi per i bimbi [FOTO]

6 Gennaio 2022 10:08

La Befana di Incontriamoci Sempre è “volata” sino a Chianalea di Scilla per portare i doni ai bambini del borgo

Partita dopo la mezzanotte dal porto di Reggio Calabria, proprio di fronte alla stazione ferroviaria di RC Santa Caterina, dove ha sede Incontriamoci Sempre, dopo un bel viaggetto in mare, durato circa due ore, la mitica Vecchietta è arrivata, stanotte, al porto di Scilla. La Befana, accompagnata dal maestro Adolfo Zagari alla fisarmonica e con l’aiuto di Tonino Polistena, che con la sua imbarcazione ha permesso di farla arrivare sempre via mare nel bellissimo borgo, ha fatto tappa a Chianalea.

Il sorriso di tanti bambini ha commosso la Befana, che ha ricambiato l’affetto non facendo mancare nulla. Dai sacchi della dolce vecchina sono spuntati tanti giocattoli e dolciumi. Una gioia infinita negli occhi dei piccoli presenti e dei loro genitori, che hanno ricambiato l’affetto con il coro finale di saluto: “Viva Viva la Befana, SI , viva viva la befana per un 2022 di pace , amore e serenità per tutti noi! Viva viva la befana, per un mondo migliore!”.