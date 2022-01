Reggio Calabria, il 20 e 21 gennaio l’open day dell’Istituto Comprensivo Galilei Pascoli

19 Gennaio 2022 16:11

Il 20 e il 21 gennaio l’Istituto Comprensivo Galilei Pascoli ha in programma 2 giornate di open day per presentare la propria offerta didattica ad alunni e genitori

L’Istituto Comprensivo Galilei Pascoli si presenta alla città e soprattutto alle future alunne e ai futuri alunni. Queste le date sempre dalle ore 16 alle 19:

Domani 20 gennaio 2022 presso la scuola dell’infanzia e

scuola primaria di San Giovannello

presso la scuola dell’infanzia e scuola primaria di San Giovannello Dopodomani 21 gennaio 2022 presso la scuola primaria

Pascoli di via Reggio Campi. Lo storico istituto reggino aprirà le porte del plesso scolastico ai genitori delle future alunne e dei futuri alunni per presentare l’offerta didattica, il piano formativo, i locali e molto altro. La scuola Pascoli fa parte dell’Istituto Comprensivo Galilei composto dall’omonima scuola media di piazza Castello, dalla scuola dell’infanzia e primaria di San Giovannello e dalla scuola primaria Pascoli all’angolo tra via Reggio Campi e via Villini Svizzeri.

È una delle scuole più antiche della città di Reggio Calabria. Infatti è stata edificata nel 1930 a piazza De Nava per poi spostarsi, a causa di un incendio, nell’attuale sede nel 1933 col nome di Circolo Didattico di Piazza San Marco. Nel 1944 viene intitolata al grande poeta italiano Giovanni Pascoli.