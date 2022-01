Covid: ordinanza di Occhiuto a Capodanno, “zona arancione” per 11 comuni della provincia di Reggio Calabria

1 Gennaio 2022 17:01

Coronavirus, il presidente della Regione Calabria ha firmato poco fa l’ordinanza che dispone la “zona arancione” in 11 comuni della provincia di Reggio

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha firmato pochi minuti fa un’ordinanza con la quale viene istituita la “zona arancione” in 11 comuni della provincia di Reggio (Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro,

Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova) a causa della diffusione del Cobid-19. Le misure della zona arancione saranno in vigore dal 2 gennaio 2022 per un periodo di 8 giorni e, pertanto, fino a tutto il 9 gennaio 2022.