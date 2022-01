Reggina, ritorno di Sounas? Parola al procuratore: l’ex Cirillo interviene sulla questione

3 Gennaio 2022 16:34

L’ex amaranto Bruno Cirillo, procuratore di Dimitrios Sounas, ha parlato della possibilità che il suo assistito Sounas torni alla Reggina

Laribi-Sounas stuzzica, ma nulla più. Perché il primo tornerebbe da Alvini, che lo ha avuto l’anno scorso alla Reggiana, e perché il secondo tornerebbe lì dove fece molto bene, in C, proprio con Toscano, lasciando la Reggina a malincuore. Ma al momento non è neanche un’idea. Taibi ha aperto alla possibilità, ma che possa essere – appunto – una buona idea, non che ci sia qualcosa, almeno per il momento. E il procuratore, l’ex amaranto Bruno Cirillo, ha fatto chiarezza a tal proposito: “sì, ne ho sentito parlare – ha detto al Quotidiano del Sud – ho letto qualcosa. Al momento, però, nulla di concreto. Il mercato inizierà oggi, se c’è un reale interessamento le società si faranno sentire, così come il calciatore. Non so cosa potrà accadere ma è meglio attendere. Per il momento nulla di vero”.