Reggina, chiuso ufficialmente il mercato: la rosa completa e tutte le operazioni effettuate

31 Gennaio 2022 20:08

La rosa completa della Reggina e tutte le operazioni ufficiali effettuate dopo la chiusura del calciomercato invernale

Si è chiuso il calciomercato. Gong scattato alle ore 20. Ed è proprio sul gong che la Reggina è riuscita ad operare in maniera importante, concludendo diverse operazioni. Una sola, l’unica e l’ultima della sessione, in entrata: Cristiano Lombardi, arrivato dalla Lazio in prestito. Laribi invece, dopo aver tentennato per tutto il giorno con la Triestina, è riuscito ad accasarsi al Cittadella, rimanendo in Serie B. Va via anche Regini, che rescinde, e Ricci, il quale passa all’Ascoli in prestito con diritto di riscatto. Sempre nella giornata odierna ufficializzati Folorunsho e Kupisz – il cui accordo era stato già raggiunto nei giorni scorsi – che si aggiungono agli altri due nuovi arrivi, Giraudo e Aya. Faty rimane ma rientra in lista e può essere utilizzato, così come Menez che dovrà essere rilanciato. Tempi troppo ristretti per provare a chiudere Rivas col Cagliari, anche perché l’operazione era legata a Nandez, che è rimasto in Sardegna. Il calciatore honduregno rimane comunque un patrimonio amaranto, gli estimatori non mancano e si faranno vivi nella prossima sessione. Di seguito la rosa completa e aggiornata e tutte le operazioni ufficiali.

PORTIERI

Micai

Turati – Under

Aglietti – Under

DIFENSORI

Cionek

Loiacono

Stavropoulos

Aya

Franco – Under

Amione – Under

CENTROCAMPISTI

Crisetig

Bianchi

Hetemaj

Faty

Cortinovis – Under

Ejjaki – Under

Folorunsho – Under

ESTERNI

Di Chiara

Lakicevic

Bellomo

Kupisz

Rivas – Under

Adjapong – Under

Giraudo – Under

ATTACCANTI

Denis

Montalto

Menez

Galabinov

Lombardi

Tumminello – Under

CALCIATORI TOTALI: 29 (18 Over e 11 Under)

OPERAZIONI IN ENTRATA

Giraudo (Vis Pesaro) in prestito con facoltà o obbligo di riscatto a determinate condizioni

(Vis Pesaro) in prestito con facoltà o obbligo di riscatto a determinate condizioni Aya (Salernitana) a titolo definitivo

(Salernitana) a titolo definitivo Folorunsho (Napoli) in prestito

(Napoli) in prestito Kupisz (Pordenone) in prestito con diritto di riscatto

(Pordenone) in prestito con diritto di riscatto Lombardi (Lazio) in prestito

OPERAZIONI IN USCITA