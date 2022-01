Reggina, ufficiale l’addio di Nikola Vasic: comunicata la risoluzione consensuale del contratto

25 Gennaio 2022 18:31

La Reggina e Nikola Vasic si dicono addio: la società amaranto comunica ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto del giocatore

Una meteora o poco più. Non è riuscito a lasciare il segno Nikola Vasic nella sua esperienza alla Reggina, iniziata dopo la promozione in Serie B ma mai realmente decollata. Lo svedese non è mai riuscito a ritagliarsi lo spazio necessario per scalare le gerarchie in maglia amaranto, finendo più volte in prestito, fino alla risoluzione consensuale del contratto, in scadenza nel giugno 2023. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio odierno attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Reggina nel quale si legge: “Reggina 1914 comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Nikola Vasic“.