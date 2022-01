Reggina, si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel: ci sono i primi quattro guariti dal Covid

6 Gennaio 2022 18:34

Tra i calciatori della Reggina risultati positivi al Covid tra il 23 e il 30 dicembre, ben quattro sono guariti

Si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel, in casa Reggina, per ciò che concerne la questione Covid. Ci sono, infatti, i primi guariti, ben quattro, dopo due settimane di sole positività. Si tratta dei “componenti del gruppo squadra risultati positivi al Covid 19 tra il 23 ed il 30 dicembre”, che si sono sottoposti al ciclo di tamponi molecolari presso il loro domicilio. “I soggetti in questione – si legge sul sito ufficiale del club – raggiungeranno il centro sportivo Sant’Agata domani, venerdì 7 gennaio, per unirsi al resto dei compagni già risultati negativi. Sempre nella giornata di domani, è previsto un ulteriore ciclo di tamponi”.