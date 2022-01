Reggina: Aya ad un passo, si può chiudere stasera. Domani incontro decisivo per Pezzella

20 Gennaio 2022 18:27

Le ultime sul mercato in entrata della Reggina: possibili novità tra stasera e domani per due colpi, in difesa e a centrocampo

Si muove, anche se a piccoli passi, il mercato della Reggina. Lo ha confermato questa mattina il dg Vincenzo Iiriti, che ha annunciato novità per l’inizio della prossima settimana. E quelle due novità corrispondono a Ramzi Aya e a Salvatore Pezzella. Ma andiamo con ordine. Per il primo è quasi fatta. Secondo quanto verificato dalla nostra redazione sono stati serrati e continui, nella giornata odierna, i contatti tra il club amaranto e l’entourage dell’esperto difensore, colpo in entrata in controtendenza rispetto alla politica societaria relativa ai giovani. Le percentuali di riuscita sono altissime, vicine al 100%, ed entro stasera potrebbe esserci la fumata bianca. Discorso simile, ma non definitivo, per il giovane scuola Roma Salvatore Pezzella, centrocampista in forza al Siena. Domani nuovo incontro, probabilmente quello decisivo. Le possibilità di chiusura sono alte per l’arrivo del giocatore, che rimpiazzerebbe Gavioli, in uscita.

Ma proprio le uscite continuano ad essere il problema della società, alle prese – come ogni sessione – con i contratti lunghi fatti firmare a gente fuori dai piani già dopo quattro mesi. Regini ha richieste dalla C ma prediligerebbe restare in B, Faty tentenna con la Pistoiese, Menez si allontana definitivamente da Malta e rischia di rimanere in riva allo Stretto con l’obbligo di recuperarlo psicologicamente dopo mesi fuori dalle scelte del club.