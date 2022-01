Reggina, il punto sul mercato: nuovo assalto dalla A per Rivas, Regini ha richieste dalla C. E Menez…

18 Gennaio 2022 13:47

Il punto sul calciomercato della Reggina tra entrate e uscite e la rosa aggiornata

18 giorni di mercato trascorsi, 13 ancora rimanenti. In casa Reggina, una sola operazione in entrata e due in uscita. Poco, ancora, rispetto alla mini-rivoluzione annunciata, ma la prima parte è di solito quella legata alle cessioni, per poi concentrarsi ai colpi negli ultimi giorni. Questo, però, è dovuto al solito fardello dei contratti lunghi e onerosi agli over 30 che dopo pochi mesi diventano esuberi e rimangono sul groppone, con non poche difficoltà, con tanto di dichiarazioni pubbliche forti e con un mercato in entrata che allo stesso modo non può carburare. E’ la storia dei Gasparetto, dei Rossi, dei Garufo, dei Lafferty. E’ la storia, adesso, dei Menez, dei Faty, dei Laribi, dei Regini. Alcuni fuori dai piani ma senza accordi o volontà di andar via, altri che continuano a far parte del progetto ma che valuterebbero una cessione se si dovesse presentare qualche offerta, che in realtà latita.

In difesa servirà almeno un innesto, due se si dovesse trovare collocazione ad Amione e Regini, senza dimenticare il problema accusato da Stavropoulos sabato di cui non si conoscono ancora i tempi di recupero. Vasco Regini ha tanto mercato in Serie C, con Siena (da non escludere uno scambio con Pezzella, che la Reggina cerca da settimane) e Grosseto interessate. L’idea sarebbe quella di rimanere in B, ma da Reggio Calabria è in uscita e se dalla cadetteria non dovessero arrivare offerte il giocatore accetterebbe di scendere di categoria.

A centrocampo la storia è nota: Gavioli è sempre in uscita e con esso Faty (Gianni Rosati, ds della Pistoiese, ha confermato a Reggina Tv che il centrocampista è in direzione Pistoia), che però sabato a Monza potrebbe tornare utile vista l’assenza per squalifica di Bianchi. Anche qui serve almeno un innesto o due in caso di diverse uscite. Matthew Guillaumier è il nome da Malta che farebbe il percorso inverso rispetto a quello di Menez, direzione Hamrun Spartans, ma ancora non c’è nulla di definito. Nessuna novità nelle ultime ore, ma la trattativa è stata intavolata. Il francese, che sa di essere ormai chiuso a Reggio, passerebbe in prestito secco per 6 mesi, con ingaggio pagato dai maltesi e con possibile opzione di riscatto simbolico affinché il nuovo club si accolli anche l’anno prossimo di contratto.

Davanti, però, non solo Menez. La Reggina, infatti, vorrebbe fare di tutto per monetizzare da Rigoberto Rivas, tra i pochi calciatori su cui il club dello Stretto potrebbe far registrare una discreta plusvalenza. Sull’honduregno continuano gli assalti dalla Serie A, con due squadre alla finestra. All’Udinese, già interessata, se n’è aggiunta un’altra, mentre la pista Sampdoria si è congelata a causa del cambio in panchina (da D’Aversa a Giampaolo, che gioca col 4-3-1-2). Anche all’estero qualcosa si muove, ma il calciatore prediligerebbe la pista italiana, mentre in B rimarrebbe soltanto con passaggio ad una squadra con obiettivo promozione. Non sono previste novità a giorni, ma qualcosa potrebbe sbloccarsi la prossima settimana. L’intenzione è di chiudere a gennaio per lasciare Rivas in riva allo Stretto fino a giugno, evitando però passi troppo lunghi.

PORTIERI

Micai (2022)

Turati (2022) – Under

Aglietti (2022) – Under

DIFENSORI

Cionek (2023)

Loiacono (2022)

Stavropoulos (2022)

Regini (2022)

Franco (2024) – Under

Amione (2022) – Under

CENTROCAMPISTI

Crisetig (2022)

Bianchi (2021)

Hetemaj (2022)

Gavioli (2021) – Under

Cortinovis (2022) – Under

Ejjaki (2022) – Under

Faty (2023)

ESTERNI

Di Chiara (2022)

Lakicevic (2022)

Bellomo (2022)

Rivas (2025) – Under

Ricci (2024)

Laribi (2023)

Adjapong (2023) – Under

Giraudo (2023) – Under

ATTACCANTI

Denis (2022)

Montalto (2022)

Menez (2023)

Galabinov (2024)

Tumminello (2023) – Under

CALCIATORI TOTALI: 29 (18 Over e 11 Under)

OPERAZIONI IN ENTRATA

Giraudo (Vis Pesaro) in prestito con facoltà o obbligo di riscatto a determinate condizioni

OPERAZIONI IN USCITA