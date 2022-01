La Reggina cede il portierino Lofaro: dalla Primavera amaranto alla Serie D, prima esperienza coi “grandi”

27 Gennaio 2022 11:21

Il giovane portiere della Primavera della Reggina Lorenzo Lofaro ceduto in prestito in Sicilia, al Paternò, nel girone I di Serie D

Non solo prima squadra, la Reggina pensa anche ai più piccoli. In attesa di annunciare la nuova figura di responsabile del settore giovanile, e nella speranza di una stabilità che possa garantire buoni risultati in futuro, il club prova a muovere qualche prodotto cresciuto in casa, affinché possa andare a farsi le ossa in categorie minori. L’ha fatto questa estate con i vari Rechici, Provazza, Bezzon. E ora fa lo stesso con Lofaro, portierino classe 2002 della Primavera che va in prestito al Paternò, nel girone I di Serie D. “Reggina 1914 – si legge nella breve nota – comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.S.D. Paternò Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del calciatore Lorenzo Lofaro”.