Reggina, Iiriti parla di Gallo e del futuro di Menez: “mercato? A breve ci saranno novità”

20 Gennaio 2022 12:54

Le parole del Direttore Generale della Reggina Vincenzo Iiriti sul match di Brescia, sul manto erboso, sulle questioni societarie, su Gallo, mercato e Menez

“Il 2022 poteva iniziare meglio a livello di risultati ma sappiamo tutti che il virus ci ha penalizzato. Non vogliamo alibi ma la partita col Brescia ci ha visti un pochettino giù a livello fisico”. Lo ha detto a Reggina Tv il Direttore Generale amaranto Vincenzo Iiriti. “La gara di domenica che fa testo relativamente perché siamo tornati dopo 10-15 giorni con la squadra piena di positivi. La mancanza di volontà dei calciatori la escludo, probabilmente eravamo un po’ debilitati, il giorno prima sono rientrati 5 calciatori e il giorno ancora prima c’erano 19 positivi. I ragazzi piano piano si riprenderanno e da sabato mi aspetto una reazione. Abbiamo tentato di chiedere il rinvio ma nella settimana della gara si erano negativizzati tutti e la Lega non ha ritenuto opportuno il posticipo. Sapevamo comunque che sarebbe stata difficile a prescindere visto l’avversario”.

Il dirigente parla poi dei miglioramenti del manto erboso, legando il discorso all’ennesima rassicurazione sulle questioni societarie: “Il manto erboso sabato era quasi perfetto nell’ultima gara, hanno iniziato i lavori per migliorarlo ulteriormente e portarlo alla perfezione, smentendo le voci di chi dice che il nostro è il terreno di gioco peggiore della B. L’obiettivo per fine stagione è che sia tra i primi tre della categoria. Anche i campi del Sant’Agata sono perfetti, ovviamente ci tengo a precisare che sono tutti interventi a spese esclusive della società Reggina, a dispetto di chi dice che ci sono problemi economici. Non so perché si insiste continuamente su questi tipi di problematiche che non ci stanno, perché non si mette un punto su queste false storie? Voglio mettere a tacere una volta per tutte queste voci, l’obiettivo è fare presto dei risultati che ci consentano di raggiungere la salvezza il prima possibile”.

Ci sono differenze tra il Gallo arrivato tre anni fa, con Iiriti protagonista della trattativa, e quello attuale, dopo il ritorno del dirigente. E’ lui stesso a rispondere: “Il presidente è sempre molto ambizioso e motivato, assicuro che rimarrà per molto tempo”. E sulla nuova figura nel settore giovanile: “Il presidente aveva annunciato un nuovo arrivo, nei prossimi giorni ci sarà una nuova figura che sta già lavorando e che a breve lo comunicheremo”.

L’ultima precisazione è sul mercato: “Qualche volto nuovo per Monza? Si deve chiedere al ds, anche se io sono sempre a contatto con lui. Stiamo ultimando qualcosa in entrata e in uscita, spero per Monza in qualcosa ma credo sia difficile perché è troppo vicina. Per lunedì ci potrebbero essere novità”. Il passaggio su Menez, in tal senso, è scontato. Saltato il trasferimento a Malta, club che aveva realmente provato a intavolare qualcosa: “E’ un calciatore della Reggina al momento – chiosa Iiriti – e rimane a disposizione di squadra e staff tecnico. Sarà l’allenatore a decidere cosa fare e salvo colpi degli ultimi giorni rimarrà a Reggio”.