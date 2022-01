Reggina, seconda operazione in uscita: Lorenzo Gavioli passa al Renate

25 Gennaio 2022 16:53

La Reggina ufficializza la cessione di Gavioli al Renate in prestito secco

Seconda operazione in uscita per la Reggina, che dopo la cessione di Liotti al Cosenza comunica quella di Gavioli al Renate, sempre in prestito secco fino a giugno. “Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’A.C. Renate per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del calciatore Lorenzo Gavioli”, si legge. Solo pochi minuti in amaranto per il giovane mediano, nei minuti finali della disfatta interna contro l’Alessandria. Aglietti (perché il breve interregno di Toscano non fa testo) non lo ha giudicato pronto e la Reggina ha deciso per una nuova esperienza in C, ufficializzando un accordo già raggiunto da un po’.