Gallo: “il mio amore verso la Reggina non può essere spento da cattiverie, attacchi gratuiti e fake news”

29 Gennaio 2022 13:36

Reggina, Luca Gallo torna a scrivere su Twitter: il criptico pensiero del Presidente amaranto

Il Presidente della Reggina Luca Gallo, dopo qualche settimana di assenza, è tornato a scrivere su Twitter. Non ha parlato di campo, ma ha voluto ribadire il suo impegno e i suoi sacrifici, allontanando critiche e attacchi che di certo non saranno mancati in questo periodo delicato: “Sacrifici ed impegno continuo, per risalire la china e tornare a gioire – si legge nel tweet – Perché questo club ha sempre sposato la politica dei fatti. Perché l’amore verso la Reggina viene prima di tutto, e di certo non può essere spento da cattiverie, attacchi gratuiti e fake news“. Non è ben chiaro con chi ce l’abbia il patron amaranto: se con la stampa, coi tifosi (o una parte di essi) o con entrambi. Oppure se si tratta di qualche frecciatina specifica nei confronti di qualcuno.