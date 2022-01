Reggina, De Lillo: “presto novità sul settore giovanile, ds Taibi affiancato da Fabio Iengo”

3 Gennaio 2022 15:33

Il General Manager De Lillo ha parlato anche di mercato, settore giovanile e situazione economica

Non solo Covid, per fortuna. In attesa che il focolaio in casa Reggina si attenui, il General Manager amaranto Fabio De Lillo ha parlato di altri temi caldi, tra cui aiuti alle aziende e mercato, “mascherato” però dalle novità previste per il settore giovanile: “il mercato è nelle mani del nostro direttore Taibi – ha detto – che non ha mai sbagliato un colpo e ha fatto benissimo. Ripartiremo da gente giovane e formata. Tutto quanto lo si farà per migliorare la squadra, ma direi di lasciare lavorare Taibi, siamo in mani sicure”. E poi l’annuncio: “ci saranno novità a breve nel settore giovanile, Fabio Iengo sta affiancando da un po’ il direttore”. Il direttore sportivo, dunque, da un po’ è affiancato dalla figura di Iengo, prezioso per il lavoro di scouting alla ricerca di giovani.

Infine, un accenno alla situazione economica del paese: “io ritengo che la Reggina, come società sportiva, vada trattata come tutte le altre attività. Quindi va aiutata con sgravi fiscali, incentivi, aiuti. Siamo in piena pandemia, la situazione non è assolutamente migliorata, non ci sono entrate, la capienza degli stadi è stata ridotta di nuovo al 50%. Come per tutte le importanti industrie italiane, anche quelle calcistiche devono essere aiutate dalle Istituzioni, vale per la Reggina come per tutte”.