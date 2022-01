Reggina, De Lillo sulla situazione Covid e su possibili altri rinvii: “i ragazzi stanno tutti bene, sono giovani e vaccinati”

3 Gennaio 2022 13:43

Il General Manager della Reggina Fabio De Lillo ha parlato della situazione Covid in casa amaranto e dei benefici del vaccino

“Vediamo di giorno in giorno come va la situazione, adesso con la positività i ragazzi non si possono allenare e quindi preparare la partita. Non basta per questo negativizzarsi, siamo stretti con i tempi anche se dovessero uscire fuori dallo stato in cui sono. Io comunque vorrei tranquillizzare tutti: i nostri ragazzi stanno benissimo, sono giovani e vaccinati. L’unico problema è la positività e purtroppo la situazione in Italia è questa”. Lo ha detto a Reggina Tv il General Manager amaranto Fabio De Lillo, parlando della situazione Covid all’interno del club dello Stretto. Sono, infatti, 20 i componenti del gruppo squadra contagiati.

“Oggi si sono allenati in 10 – ha proseguito De Lillo – ma 18 sono fermi e adesso ritornerà Menez. Siamo stati facili premonitori di questa situazione. Ho votato contro il rinvio delle giornate, in Assemblea di Lega. Hanno voluto prendere questa decisione di spostarla, ma non si tratta di un’alluvione o di un fatto occasionale, bensì di una pandemia. A gennaio la situazione è peggiorativa, con la sosta e le ferie, con cui ognuno ha svolto la propria vita privata, giustamente. Io, al contrario di alcune squadre che hanno costretto anche chi non aveva positivi a non giocare, sono della linea di spostare solo quelle che non si possono disputare. E’ scontato che con 18 positivi non si può scendere in campo, ma vediamo la linea che manterrà la Lega. Non è ancora stata stabilita una nuova Assemblea, ma dopo l’Epifania sicuramente andrà affrontata e si parlerà anche di questo”.

Poi il dirigente passa nel dettaglio e parla della situazione Covid al di là della Reggina: “nelle mie farmacie facciamo circa 500 tamponi al giorno, ieri a Roma siamo addirittura arrivati al 50% dei positivi. Vedo una situazione ingarbugliata, ma continuo a rassicurare tutti che grazie alla scienza questo virus si è ‘raffreddorizzato’, come ha detto il dottor Silvestri. Le conseguenze maggiori, comunque limitate rispetto a prima del vaccino, sono solo per alcune categorie fragili, non di certo nel calcio e per i giovani atleti. Il vaccino nella storia dell’umanità ha salvato l’uomo. Nel Medioevo l’età media era di 20 anni, poi grazie alla scienza e alle scoperte si è allungata. Un anno fa non vedevamo l’ora che arrivasse e ora ce l’abbiamo. Nel mondo del calcio, a parte una quindicina, sono tutti vaccinati. In casa Reggina in 8 hanno anche fatto la terza dose e altri la faranno a breve. La positività con vaccino è al massimo un raffreddore o un mal di gola. Giusta la scelta che chi ha la terza dose non va in quarantena se entra a contatto con un positivo”.