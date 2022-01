Reggina, dai Playoff alla salvezza nel giro di qualche titolo di giornale

25 Gennaio 2022 12:13

La Reggina passa dai Playoff alla salvezza nel giro di qualche settimana: servirebbe più equilibrio per evitare di confondere le idee ai tifosi

Continuiamo il nostro percorso di dialogo con i lettori. A proposito di Reggina, mentre qualche mese fa si parlava di squadra, eventualmente, da rafforzare per andare in Serie A, oggi leggiamo che l’obiettivo della società è la salvezza, precisando che non può essere diversamente e che bisogna lottare strenuamente per raggiungere questo “obiettivo”. Il giorno prima leggiamo che Toscano eredita da Aglietti una squadra con una migliore classifica rispetto a quella che lui stesso lasciò a Baroni, giunto poi ad un passo dei Playoff.

Pertanto, mentre da un lato si parla solo di salvezza, obiettivo mai dichiarato fino a qualche mese fa, un autorevole quotidiano nazionale dichiara che il tecnico reggino ha in mano una squadra che con un intervento come quello di gennaio 2021 può puntare ai Playoff. Ci domandiamo: perché il primo articolo è catastrofico in merito alle potenzialità della squadra, mentre il secondo dà fiducia al team in essere? Si può ragionare in modo diverso a giorni alterni in base al fatto che ci sia il sole o la pioggia? Perché si mette “la vela in base a come va il vento“, anziché seguire un filo logico e razionale, rischiando di confondere le idee ai tifosi? Quando si parla o si scrive si deve valutare di riferire le notizie con un certo equilibrio…