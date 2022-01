Solo in 5 mila al Granillo, la Reggina fa marcia indietro: sospesa la prevendita per il match contro il Brescia

11 Gennaio 2022 16:36

La Reggina comunica la sospensione della prevendita del match con il Brescia dopo che ieri aveva annunciato che per oggi sarebbe partita: il motivo è nel limite di 5 mila tifosi allo stadio deciso da Lega e Governo

Ieri la Reggina aveva annunciato che oggi sarebbe partita la prevendita per il match di sabato 15 contro il Brescia, nonostante il dubbio sulla disputa o meno del match e nonostante il limite di 5 mila tifosi negli stadi deciso da Lega e Governo. Oggi, però, il passo indietro: “A seguito delle nuove disposizioni emanate dalla Lega B, riguardanti la capienza negli stadi, Reggina 1914 comunica che la prevendita dei tagliandi per assistere alla gara Reggina-Brescia, in programma sabato 15 gennaio allo stadio Oreste Granillo, è stata momentaneamente sospesa. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore”, si legge sul sito ufficiale amaranto.