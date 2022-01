Reggina-Brescia: in attesa di novità, parte la prevendita del match del Granillo: tutte le info. Limite di 5 mila

10 Gennaio 2022 17:54

Da domani parte la prevendita di Reggina-Brescia, in attesa di novità sulla disputa o sul rinvio del match

E’ cominciata ieri la settimana che porterà (anzi, dovrebbe portare) a Reggina-Brescia. Dopo il focolaio Covid, la situazione sta migliorando in casa amaranto, ma diversi calciatori sono rimasti fermi per quasi un mese tra vacanze e quarantena. Il club amaranto vorrebbe chiedere il rinvio, o per questa gara o dell’intero turno – dal momento che anche altre squadre si trovano nella medesima situazione – ma si attendono novità in tal senso da eventuali assemblee di Lega, come annunciato qualche giorno fa ai nostri microfoni da parte del General Manager Fabio De Lillo.

Intanto, però, “the show must go on”. Il sito ufficiale del club dello Stretto, infatti, comunica che “a partire da domani, martedì 11 gennaio, sarà attiva la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Brescia, in programma sabato 15 gennaio alle ore 14:00 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie BKT. Si ricorda che sono validi i titoli di accesso acquistati in precedenza, al pari dei mini-abbonamenti”.

Da considerare il limite di 5 mila tifosi negli stadi d’Italia, imposto dal Governo dopo la riunione con la Lega di A. Al Granillo cambia poco, almeno per quest’anno e per ora. La media dei presenti nel girone d’andata è stata infatti questa, con picchi minimi di quasi 4 mila (Alessandria) e picchi massimi di 8 mila (Parma).

Di seguito biglietterie disponibili e orari.

Orari Biglietteria Store Piazza Duomo: martedì 11 gennaio, mercoledì 12 gennaio, giovedì 13 gennaio e venerdì 14 gennaio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 19:45, sabato 15 gennaio dalle ore 9:00 alle 13:00.

Orari punto vendita Largo Botteghelle: martedì 11 gennaio, mercoledì 12 gennaio e giovedì 13 gennaio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30, venerdì 14 gennaio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, sabato 15 gennaio dalle 8:30 alle 14:00.

Sarà inoltre possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.