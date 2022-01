Reggina-Brescia, i convocati di Toscano: rebus condizione fisica e formazione. Il punto

14 Gennaio 2022 19:29

Reggina, i convocati per la sfida contro il Brescia e i possibili dubbi di formazione

Tutti negativi alla Reggina. Ed è già un passo avanti. In pochi si sono allenati per bene dal 2 gennaio, giorno del ritrovo al Sant’Agata. Su tutti gli altri, dubbi e incertezze su condizione fisica, precaria o parziale. Ma “serve la testa”, è il diktat di Toscano. Dalla lista dei convocati, dunque, indicazioni positive soprattutto sul fronte disponibili. Quasi tutti abili e arruolabili tranne Menez (ormai fuori dai piani, qui il punto), Cionek (squalificato) e Denis, rientrato soltanto oggi, mentre è sempre out Faty. Subito dentro il nuovo arrivato Giraudo.

Il rebus, a queste condizioni, si sposta ovviamente sulla formazione. Criptico sul modulo, mister Toscano, così come nel pre Como, ma lì confermò più o meno l’assetto utilizzato da Aglietti. Senza grossi scossoni dal mercato, né in entrata né in uscita, e con poche informazioni utili tra porte chiuse, Covid e conferenza stampa, l’impressione è che il tecnico amaranto possa confermare a grandi linee il sistema di gioco del Sinigaglia. Sugli uomini il discorso è un po’ diverso, considerando che non sono stati resi pubblici coloro che hanno preso il Covid e coloro che sono guariti prima o negli ultimi giorni. La certezza è che lo squalificato Cionek non ci sarà e che uno tra Loiacono e Regini lo sostituirà, affiancando Stavropoulos. Le altre certezze dovrebbero essere i vari Di Chiara, Crisetig, Rivas, Cortinovis, Bellomo. Dubbi sul portiere, dal momento che Turati è rientrato solo ieri. Possibilità, dunque, che Micai torni titolare.

Portieri: Aglietti, Micai, Turati.

Difensori: Adjapong, Amione, Di Chiara, Giraudo, Lakicevic, Loiacono, Regini, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bellomo, Bianchi, Cortinovis, Crisetig, Ejjaki, Gavioli, Hetemaj, Laribi, Ricci, Rivas.

Attaccanti: Galabinov, Montalto, Tumminello.