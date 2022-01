Reggina, 2 dei 18 positivi al Covid escono allo scoperto: sono Bellomo e Montalto, ma stanno bene [FOTO]

1 Gennaio 2022 17:08

Bellomo e Montalto hanno annunciato sui social di essere positivi al Covid: sono 2 dei 18 calciatori della Reggina vittime del virus, ma stanno bene

L’hanno presa con un po’ di ironia, approfittandone per augurare buon anno a tutti i tifosi amaranto e non solo. 2 dei positivi al Covid della Reggina, ieri diventati 18 tra calciatori e staff, sono usciti allo scoperto. Per motivi di privacy, infatti, i club non sono tenuti a comunicare i nomi dei componenti contagiati, a meno che non siano loro a farlo pubblicamente, magari sui social. E così hanno fatto Bellomo e Montalto, tra i giocatori vittime del virus.

A modo loro, attraverso Instagram, hanno confessato la positività: “questa foto è positiva – ha scritto Montalto taggando Denis in una foto del suo compleanno e modificando la scritta della festa da “quarantanque” a “quarantena” – Sono un ragazzo positivo in tutti i sensi, buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie”. “Volevo augurarvi un buon anno a tutti – le parole invece di Bellomo – Per me l’anno è già iniziato positivo, però sto bene. Ritorneremo più forti di prima”.