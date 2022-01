7 Gennaio 2022 19:50

Ancora buone notizie, in casa Reggina, sul fronte Covid: altri cinque componenti del gruppo squadra, dopo i quattro di ieri, sono guariti e possono tornare ad allenarsi

Dopo i quattro di ieri, altri cinque oggi. Sono nove, in due giorni, i guariti dal Covid in casa Reggina dopo il focolaio sviluppatosi a cavallo del nuovo anno. La comunicazione arriva dallo stesso club amaranto: i cinque negativizzati oggi, tra coloro risultati positivi tra 23 e 30 dicembre, “raggiungeranno il centro sportivo Sant’Agata domani, sabato 8 gennaio, per unirsi al resto dei compagni già risultati negativi”.