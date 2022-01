Red Canzian dei Pooh ricoverato in ospedale

16 Gennaio 2022 23:10

L’ex bassista dei Pooh, Red Canzian, è ricoverato in ospedale per una brutta infezione, ma il peggio sembrerebbe essere passato

Attimi di paura, ma il peggio sembra passato. Red Canzian, ex bassista dei Pooh, è infatti ricoverato in ospedale a causa di un’infezione. E’ lui stesso a confessarlo, secondo quanto scrive il Corriere Veneto, in un video al termine dell’anteprima trionfale di “Casanova Opera Pop”: “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché. È andata così. La cosa importante è che vi sia arrivato al cuore qualcosa di bello, vero, sincero e di onesto”.

Red Canzian ha sfiorato la setticemia dopo il ricovero per infezione avvenuto all’inizio della settimana. L’organizzazione fa tuttavia sapere che per fortuna il peggio è passato ma che il bassista non potrà essere presente alla prima di “Casanova Opera Pop” fissata al teatro Malibran di Venezia il 21 gennaio.