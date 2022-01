Il padre di uno dei ragazzi dispersi a Gambarie ringrazia il Soccorso Alpino: “due angeli, hanno salvato la vita a mio figlio”

29 Gennaio 2022 22:36

Il papà di uno dei ragazzi dispersi (e per fortuna ritrovati) questa mattina a Gambarie ha voluto ringraziare pubblicamente gli uomini del Soccorso Alpino

Hanno salvato il proprio figlio dopo due ore di strada a piedi. Un atto eroico. E per questo sono arrivati i ringraziamenti sinceri. Il padre di uno dei ragazzi scomparsi (sono andati fuori pista) questa mattina a Gambarie ha scritto alla redazione di StrettoWeb per dire “grazie“ pubblicamente agli uomini del Soccorso Alpino, definiti “due angeli”. Sono stati loro a mettere in salvo i dispersi dopo qualche ora di paura. “Vorrei fortemente ringraziare il Soccorso Alpino per la sua professionalità – il pensiero del papà, felice e sollevato – Hanno salvato la vita di mio figlio. La gratitudine di un genitore per aver salvato la vita del proprio figlio spero che possa essere gratificante, ma sicuramente non sarà mai abbastanza. GRAZIE. Spero che possa essere amplificata questa mia gratitudine per il supporto ricevuto in data odierna da due angeli che hanno salvato la vita di mio figlio e di altri due suoi amici”.