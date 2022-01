Quirinale, Siclari (FI): “Mattarella, un presidente che unisce”

29 Gennaio 2022 21:21

Quirinale, le parole di Siclari dopo l’elezione di Mattarella

“Ringrazio il Presidente Mattarella per la disponibilità data a ricoprire il secondo mandato presidenziale. L’accordo raggiunto dopo la riunione della maggioranza di governo di ieri sera conclama che Sergio Mattarella ha ottimamente svolto il proprio ruolo e merita la riconferma in questo momento così problematico per il Paese, non ancora fuori dalla crisi pandemica e da quella economica. Forza Italia ha sostenuto Sergio Mattarella per la sua rielezione. Un Presidente che unisce da sette anni gli italiani e le parti politiche, a cui va la nostra gratitudine per aver accettato di svolgere un secondo mandato“. Ha così concluso il Senatore azzurro Capogruppo in Commissione Salute, Marco Siclari.