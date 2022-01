Quirinale, Sgarbi: “centrodestra non voterà mai Casini”. E su Draghi…

23 Gennaio 2022 12:07

Il deputato non esclude che anche per Casellati ci siano delle chance

Il centrodestra potrebbe votare Pier Ferdinando Casini a Presidente della Repubblica? “No, mai. Casini non ha nessuna possibilità di andare al Quirinale”, è quanto assicura in un’intervista ad Affaritaliani.it Vittorio Sgarbi. Il nome, dice sempre il deputato del Misto, “non ha alcuna logica”. “O il centrodestra propone un suo nome o si vota Draghi. L’unità assoluta del Parlamento, tranne i 5 Stelle che si divideranno, porta a Draghi presidente, se invece – riprende – il centrodestra vuole tentare l’atto di forza, propone un suo nome e si va alla conta”. Quanto alle chance di Casellati e Pera, “Casellati sicuramente sì, Pera non credo proprio”, è ancora la valutazione di Sgarbi.