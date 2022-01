Quirinale, elezione Presidente della Repubblica: la diretta del voto. Tutti d’accordo per il Mattarella bis [LIVE]

29 Gennaio 2022 18:34

Quirinale, elezione Presidente della Repubblica: la diretta del voto, al via la settima votazione. I partiti non riescono a trovare una soluzione

È in programma alle ore 16:30 l’ottava votazione per l’elezione del Presidente della Repubblica dopo ben 7 fumate bianche ed il flop del Centro/Destra con Elisabetta Casellati nella giornata di ieri. Come già nel giorni scorsi, anche oggi pomeriggio i senatori e i deputati sono stati divisi in fasce orarie per rispettare le disposizioni anti Covid alla Camera. I Grandi elettori, sono 1009. Il quorum oggi è a quota 505. Mentre i Grandi elettori positivi continuano a votare nel seggio drive-in allestito nei pressi della Camera.

Quirinale, Salvini: “rimpasto? Ne parleremo con Draghi”

“Rimpasto? Ne parleremo con Draghi, se c’è qualche ministro che non ha voglia di lavorare o di non essere coerenti è giusto che ne parliamo, ma da lunedì”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini al Tg1.

Quirinale, Salvini: “rilanceremo il centrodestra”

“Faremo la nostra proposta per rilanciare il centrodestra. Chi vive di nostalgia non lo fa con noi”, ha detto il leader del Lega Matteo Salvini.

Quirinale, Renzi: “Conte ci ha provato, ma ho bloccato Belloni”

”Ieri ho bloccato l’asse giallo verde nero su Belloni”. Così Matteo Renzi sulla candidatura tramontata ieri di Elisabetta Belloni sulla quale ci sarebbe stata la convergenza di Conte, Salvini e Meloni.

Quirinale, Meloni: “no a Mattarella”

Fratelli d’Italia continuerà a votare per Carlo Nordio alla presidenza della Repubblica e non per Sergio Mattarella. Lo conferma la leader del Partito, Giorgia Meloni.

Quirinale, Gentile (FI): Un ringraziamento speciale al Presidente Mattarella

“L’elezione del Presidente Mattarella è il giusto epilogo di una fase politica di grande difficoltà. È un uomo a cui va rivolto un ringraziamento speciale per avere ancora una volta con la sua disponibilità, tenuto alto l’onore del nostro Paese nel mondo. Speriamo che da domani incominci una fase politica nuova e rinnovata che pervada tutte le istituzioni e che risulti capace di riassegnare al Parlamento un ruolo centrale e determinato. Forza Italia saprà fare la sua parte”. Così il Deputato di Forza Italia e membro della commissione Affari Costituzionali, Andrea Gentile.

Quirinale, Meloni: “bisogna rifondare daccapo il centrodestra”

“Il centrodestra parlamentare mi pare che non esista. È ancora maggioranza nella nazione, credo che debba avere rappresentanza politica, lavoreremo per questo. Bisogna rifondare il centrodestra da capo. Per rispetto delle persone che si aspettano un cambiamento”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Quirinale, capigruppo lasciano il Colle: “è andata bene”

“È andato tutto bene”. Non hanno voluto aggiungere altro i capigruppo di maggioranza lasciando il Quirinale dopo l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quirinale, capigruppo al Colle per incontrare Mattarella

I capigruppo di maggioranza sono al Quirinale per l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Quirinale, La Russa: “all’ultimo vertice di centrodestra, tutti uniti per il no al Mattarella bis”

“All’ultimo vertice di centrodestra, l’unica cosa su cui Salvini e tutti gli altri leader della coalizione sembravano uniti era proprio il no al Mattarella bis. In quell’occasione c’è stato il no globale di Salvini e degli altri, quello è stato l’unico momento in cui il centrodestra è stato unito”. Lo ha detto il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia.

Quirinale: i capigruppo al Colle per il bis di Mattarella

I capigruppo delle forze politiche che hanno siglato l’intesa per un Mattarella bis sono attesi al Colle attorno alle 15,30.

Quirinale: i risultati settimo scrutinio

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ottenuto 387 voti nel settimo scrutinio per l’elezione del Capo dello Stato. 64 sono andati al Carlo Nordio, indicato da Fratelli d’Italia, 40 a Nino Di Matteo.

Quirinale, Berlusconi: “Unità solo intorno a Mattarella”

“Qualche giorno fa, per senso di responsabilità e nell’interesse del Paese, avevo rinunciato alla mia candidatura, anche per favorire una soluzione unitaria. Quello che è successo dopo è sotto gli occhi di tutti, ma non è questo il momento della polemica. Questo è il momento dell’unità e tutti dobbiamo sentirlo come un dovere. Ma l’unità oggi si può ritrovare soltanto intorno allaáfigura del Presidente Sergio Mattarella, al quale sappiamo di chiedere un grande sacrificio, ma sappiamo anche che glielo possiamo chiedere nell’interesse superiore del Paese, quello stesso che ha sempre testimoniato nei 7 anni del suo altissimo mandato”. Così Silvio Berlusconi, dal San Raffaele di Milano dove è ancora ricoverato, in una nota.

Quirinale, Meloni: “Sarei stupita se Mattarella accettasse la rielezione dopo i suoi no”

“Sarei stupita se Mattarella accettasse di essere rieletto presidente della Repubblica dopo aver fermamente e ripetutamente respinto questa ipotesi. Anche perché sappiamo tutti che il secondo mandato presidenziale non può diventare una prassi, forzando gli equilibri previsti dalla nostra Costituzione”. Queste le parole della leader di FdI, Giorgia Meloni.

Quirinale, chiusa intesa dei leader di maggioranza su Mattarella

Si è raggiunta un’intesa nel vertice di maggioranza sul bis per Sergio Mattarella. Lo confermano fonti di maggioranza.

Quirinale, Casini: “Parlamento chieda a Mattarella di restare”

“Chiedo a tutti i colleghi, ai leader e al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità nell’ambito delle istituzioni democratiche, di togliere il mio nome dalla discussione e di chiedere al presidente Mattarella la disponibilità a continuare il suo mandato nell’interesse dell’Italia”, è quanto afferma Pier Ferdinando Casini.

Quirinale, Meloni: “Salvini su Mattarella? Non ci credo”

“Salvini propone di andare tutti a pregare Mattarella di fare un altro mandato da Presidente della Repubblica. Non voglio crederci“. Così su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Quirinale, Salvini insiste: “squadra di governo resti e Mattarella bis”

“Una parte del Parlamento non vuole trovare un accordo, allora chiediamo a Mattarella di restare, e così la squadra resta così, Draghi resta a Palazzo Chigi. È la mia posizione, poi non so nemmeno se c’è un vertice”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

Quiinale, Salvini: “O stop veti o dire a Mattarella ripensarci”

“Consideriamo che non sia più serio continuare con i no e i veti incrociati e dire al presidente di ripensarci”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini conversando con i cronisti in Transatlantico in un ragionamento su Sergio Mattarella.

Quirinale, i centristi puntano su Casini

Disponibili a sostenere oggi Pier Ferdinando Casini per il Quirinale: è quanto è emerso al termine di una riunione notturna alla quale hanno partecipato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, Lorenzo Cesa dell’Udc, Maurizio Lupi per Noi per l’Italia e Giovanni Toti e Paolo Romani per Coraggio Italia.

Quirinale, Toti: “Fare presto o decidono i grandi elettori”

“Se non ci diamo una mossa il presidente verrà eletto non dico a furor di popolo, ma a furor di grande elettore”. Lo ha detto ai cronisti Giovanni Toti, governatore della Liguria e vicepresidente di Coraggio Italia

Quirinale, rinviata la riunione di maggioranza

Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, e gli altri leader, hanno convenuto di aggiornare più tardi in mattinata il vertice di maggioranza.

Quirinale, la Lega si astiene al primo voto

È arrivata ai grandi elettori della Lega l’indicazione di voto per questa mattina: astensione e non ritiro della scheda del settimo scrutinio.

Quirinale, Forza Italia si astiene

I grandi elettori di Forza Italia dovrebbero astenersi alla settima votazione per il capo dello Stato.

Quirinale, Tajani: “Forza Italia per un nome politico”

“Siamo per avere al Quirinale un personaggio politico. Abbiamo visto la rosa di cui parla la sinistra. Siamo per avere, come abbiamo sempre detto, un politico o una politica”. Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia

Quirinale, Salvini: “senza un nome condiviso ci asteniamo”

La Lega si asterrà al primo scrutinio della giornata per l’elezione del Presidente della Repubblica se non ci sarà un nome condiviso? “Sì, i voti a caso non fanno fare una bella figura al Parlamento”. Lo dice Matteo Salvini.

Quirinale: per M5S astensione o bianca

Astensione o scheda bianca: sono le indicazioni per i grandi elettori M5S arrivate in occasione dell’assemblea congiunta riunita questa mattina.

Quirinale: ieri nuova fumata nera ma una valanga di voti per Mattarella

Valanga di voti per Mattarella in questa sesta votazione con ben 336. Intanto i leader si stanno incontrando per chiudere, sarà una lunga notte.