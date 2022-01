Quirinale, Mancuso: “un sincero buon lavoro al Presidente della Repubblica Mattarella”

30 Gennaio 2022 11:39

Il presidente del consiglio regionale della Calabria Mancuso sull’elezione del presidente della repubblica Mattarella

“Non dubito che il presidente Mattarella continuerà a farsi carico dell’interesse generale e ad adoperarsi per la coesione sociale del Paese“. Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso (tra i “Grandi elettori” a Montecitorio) augura “un sincero buon lavoro al Presidente della Repubblica, da cui – aggiunge – auspichiamo, in questa fase di crisi ma anche di straordinarie opportunità, una speciale attenzione alle esigenze dei giovani, delle donne e dei cittadini meridionali e, in particolare, la sua autorevole vigilanza sui meccanismi del Pnrr attivati per abbattere gli squilibri territoriali, di genere e generazionali Nord e Sud”.