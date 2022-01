Quirinale, le prima parole del Presidente Mattarella dopo la rielezione: “accetto per senso di responsabilità”

29 Gennaio 2022 21:36

Quirinale, Casellati e Fico da Mattarella che accetta la rielezione a presidente della Repubblica

Il presidente della Camera Roberto Fico ha comunicato a Sergio Mattarella, al Quirinale, l’esito dell’ottava votazione che lo ha rieletto presidente della Repubblica. Poi gli ha consegnato i verbali della seduta. “Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati regionali per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per l’elezione della presidenza della repubblica, nei giorni dell’emergenza che stiamo ancora attraversando, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del parlamento. Queste considerazioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e devono prevalere su considerazioni e prospettive personali”, queste le prime parole del presidente rieletto Mattarella.