Quirinale: impedito il voto all’on. Cunial, la vicinanza di Ancora Italia Reggio Calabria

25 Gennaio 2022 14:46

Quirinale: Sara Cunial non ha potuto accedere alla Camera in quanto sprovvista di green pass

L’on. Sara Cunial, del Gruppo Misto, non ha potuto accedere alla Camera e votare per il presidente della Repubblica in quanto sprovvista di green pass. In una nota Ancora Italia di Reggio Calabria si dice “vicino all’on. Sara Cunial nella lotta per la difesa di quei diritti -e più di tutti di quel diritto al voto che distingue la democrazia da un regime- oramai calpestati da uno Stato che va contro i cittadini, ne oltraggia la dignità e la libertà. Vogliamo manifestare il nostro sostegno all’on. Cunial, alla quale è stato impedito il voto in Parlamento in quanto sprovvista di “lasciapassare verde”. E’ un precedente grave e inaccettabile! Queste le parole dell’on. Cunial, che condividiamo: ‘siamo in presenza di un abuso, siamo in presenza di una dittatura, non è più concesso a un parlamentare eletto di entrare alla Camera e soprattutto di poter dare il proprio voto per l’elezione del capo dello Stato. Per tutti gli altri, sia i positivi, sia per i sani, sia per i vaccinati e per chi ha il Green pass, il voto è permesso, tranne che per me. E’ un atto ad personam, che oggi capita ad un parlamentare, ma domani potrebbe accadere a qualsiasi cittadino”.