Quirinale, Giorgia Meloni lancia Carlo Nordio: “è il profilo ideale, chissà cosa avrà da dire la sinistra”

24 Gennaio 2022 15:15

Quirinale, le parole della leader di Fdi Giorgia Meloni

“Se il centrodestra resta compatto può essere determinate nella partita per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Una partita che non deve prevedere un bis di Sergio Mattarella e che fra le figure da proporre per il Colle può considerare tra gli altri anche Carlo Nordio“. Lo avrebbe detto la leader di Fdi Giorgia Meloni incontrando questa mattina i grandi elettori di FdI. Partendo dal fatto, avrebbe sottolineato Meloni, che “siamo indisponibili ad un Mattarella bis perché non può diventare una consuetudine la rielezione del capo dello Stato, ci sono molte personalità nell’area di centrodestra che possono salire al Colle. Marcello Pera, Elisabetta Casellati, Letizia Moratti. A questi Meloni aggiungerebbe Carlo Nordio, una figura su ci “è difficile muovere obiezioni“. In ogni caso, avrebbe detto ancora, “il centrodestra non ha i numeri per eleggere da solo il presidente ma se rimane compatto può sicuramente gestire la partita. L’obiettivo di FdI, non avendo come altri un peso elettorale per poter decidere, è comunque quello di incidere sull’elezione”.