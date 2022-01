Quirinale, Delmastro (Fdi): “il nuovo centro di Renzi, Calenda e Toti nasce sotto l’insegna degli orridi giochetti di palazzo”

28 Gennaio 2022 16:30

Quirinale, Delmastro (Fdi): “prendiamo atto che il nuovo centro, secondo i suoi stessi sostenitori, nasce sotto l’insegna degli orridi giochetti di palazzo a cui gli italiani stanno assistendo impotenti, amareggiati, quando non disgustati”

Il fallimento della candidatura di Elisabetta Casellati alla presidenza della Repubblica sta creando un caos enorme nella coalizione di Centro/Destra. “Osvaldo Napoli vive una seconda giovinezza politica e esulta per la presunta nascita di un nuovo centro di Toti, Calenda e Renzi. Prendiamo atto che il nuovo centro, secondo i suoi stessi sostenitori, nasce sotto l’insegna degli orridi giochetti di palazzo a cui gli italiani stanno assistendo impotenti, amareggiati, quando non disgustati. Il parto di palazzo sarà destinato al solito aborto nelle urne di tutti questi esperimenti in vitro distanti dal sentimento comune degli italiani. A volte ritorna, ma solo a palazzo”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro.